В Молдавии произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции

Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы республики борются действующий президент страны Игорь Додон и бывший премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Победитель тура должен получить более половины голосов избирателей, независимо от числа проголосовавших.

Голосование завершится в воскресенье в 21:00 (22:00 мск).

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему в первом туре выборов Додон уступил по голосам Санду.



