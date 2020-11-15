В Молдавии произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции
В молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.
Сегодня в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы республики борются действующий президент страны Игорь Додон и бывший премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.
Победитель тура должен получить более половины голосов избирателей, независимо от числа проголосовавших.
Голосование завершится в воскресенье в 21:00 (22:00 мск).
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему в первом туре выборов Додон уступил по голосам Санду.
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