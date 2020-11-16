Санду лидирует на выборах президента Молдавии

Лидер проевропейской партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду получает 57% голосов после обработки 99% протоколов в Молдавии, передает RT.

Во втором туре президентских выборов нынешний президент страны получает 43% голосов. Явка составила 52%.

Напомним, 15 ноября в молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка.

Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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