«Лишь бы выжить»: Приведут ли выборы в Молдавии к «цветной революции»
Действующий президент Молдавии Игорь Додон уступил своему главному оппоненту Майе Санду почти 2,3%. Во втором туре выборов шансов у него мало, да и пророссийский вектор в Молдавии уже не так силён, говорят эксперты.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон отстаёт от экс-премьера, лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду по результатам голосования на выборах главы государства, прошедшего 1 ноября. После обработки 99% бюллетеней ЦИК республики при явке в 42,7% отдаёт Додону 33,16% голосов, Санду набирает 35,42%. Третье место – у Ренато Усатого из «Нашей партии», за которого проголосовали чуть больше 16% пришедших на избирательные участки молдаван.
Санду уже заявила о нарушениях в ходе голосования. Она и её сторонники подали более 300 обращений в полицию. Так или иначе, она и Додон выходят во второй тур президентских выборов, намеченный на 15 ноября.
Додон опередил свою соперницу в 18 регионах, среди которых Гагаузия и Приднестровье. А вот в Кишиневе победу одержала Санду.
По мнению главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, у Додона изначально были «мизерные» шансы на победу в президентской гонке.
«Единственное, что может выручить — это то, что альтернатива Додону намного хуже, чем он сам», - заявил он в эфире НСН в мае этого года. По его словам, по имиджу президента сильно ударил вброс компромата о его связях с антироссийским олигархом Плахотнюком, пользующемся поддержкой «коллективного Запада». При этом сам Додон всегда воспринимался как весьма лояльный к Москве политик, хотя и утверждал, что он «не пророссийский и не прозападный, а промолдавский».
К осени ситуация несколько изменилась. Тулянцев в октябре даже предположил, что Додон сможет выиграть первый тур выборов.
«Что касается второго, сказать трудно. Очень много неопределившихся, около 50% населения», - отмечал он.
Политолог также рассказал, что в Молдавии сейчас «ужасная» ситуация с коронавирусом COVID-19, которая негативно отразилась и на экономике. На таком неблагоприятном фоне неудачи Додона подрывают доверие к пророссийскому вектору политики, а более популярными становятся унионистские настроения, сказал глава совета «За свободную Родину».
«Исторически сложилось, что большинство граждан Молдавии позитивно смотрят в сторону России. К сожалению, в последнее время имидж пророссийского вектора страдает, потому что власть позиционирует себя как пророссийская и при этом не может решить насущные проблемы страны. В Молдавии наметилась тенденция на повышение унионистских настроений, за объединение с Румынией. Но это связано не с идеологией, а с экономикой, что людям будет проще выживать. Уровень жизни в период пандемии серьезно упал - и уже черт с ним, пусть Молдавия куда-нибудь войдет, лишь бы выжить, какие-то крохи получить», - объяснил он.
По мнению Тулянцева, было бы логично, если бы сложившейся в Молдавии ситуацией воспользовался «коллективный Запад».
«Если кому-то захочется организовать в Молдавии цветную революцию, это будет сделано без особого труда. В этом заинтересован лично Плахотнюк, который находится в орбите интересов коллективного Запада», - уверен собеседник НСН.
Неспокойно и в других странах бывшего СССР. Так, парламентские выборы в Киргизии фактически привели к смене правительства, в Грузии оппозиция по результатам выборов в парламент в знак протеста отказалась от мандатов, а выборы президента Белоруссии вылились в масштабные протестные акции, которые не утихают в стране уже почти три месяца. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал происходящее в Белоруссии попыткой «цветной революции», целью которой, по его мнению, был срыв интеграции республики с Россией.
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