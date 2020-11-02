«Лишь бы выжить»: Приведут ли выборы в Молдавии к «цветной революции»

Санду уже заявила о нарушениях в ходе голосования. Она и её сторонники подали более 300 обращений в полицию. Так или иначе, она и Додон выходят во второй тур президентских выборов, намеченный на 15 ноября.

Додон опередил свою соперницу в 18 регионах, среди которых Гагаузия и Приднестровье. А вот в Кишиневе победу одержала Санду.

По мнению главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, у Додона изначально были «мизерные» шансы на победу в президентской гонке.

«Единственное, что может выручить — это то, что альтернатива Додону намного хуже, чем он сам», - заявил он в эфире НСН в мае этого года. По его словам, по имиджу президента сильно ударил вброс компромата о его связях с антироссийским олигархом Плахотнюком, пользующемся поддержкой «коллективного Запада». При этом сам Додон всегда воспринимался как весьма лояльный к Москве политик, хотя и утверждал, что он «не пророссийский и не прозападный, а промолдавский».

К осени ситуация несколько изменилась. Тулянцев в октябре даже предположил, что Додон сможет выиграть первый тур выборов.

«Что касается второго, сказать трудно. Очень много неопределившихся, около 50% населения», - отмечал он.

Политолог также рассказал, что в Молдавии сейчас «ужасная» ситуация с коронавирусом COVID-19, которая негативно отразилась и на экономике. На таком неблагоприятном фоне неудачи Додона подрывают доверие к пророссийскому вектору политики, а более популярными становятся унионистские настроения, сказал глава совета «За свободную Родину».

«Исторически сложилось, что большинство граждан Молдавии позитивно смотрят в сторону России. К сожалению, в последнее время имидж пророссийского вектора страдает, потому что власть позиционирует себя как пророссийская и при этом не может решить насущные проблемы страны. В Молдавии наметилась тенденция на повышение унионистских настроений, за объединение с Румынией. Но это связано не с идеологией, а с экономикой, что людям будет проще выживать. Уровень жизни в период пандемии серьезно упал - и уже черт с ним, пусть Молдавия куда-нибудь войдет, лишь бы выжить, какие-то крохи получить», - объяснил он.

По мнению Тулянцева, было бы логично, если бы сложившейся в Молдавии ситуацией воспользовался «коллективный Запад».

«Если кому-то захочется организовать в Молдавии цветную революцию, это будет сделано без особого труда. В этом заинтересован лично Плахотнюк, который находится в орбите интересов коллективного Запада», - уверен собеседник НСН.

Неспокойно и в других странах бывшего СССР. Так, парламентские выборы в Киргизии фактически привели к смене правительства, в Грузии оппозиция по результатам выборов в парламент в знак протеста отказалась от мандатов, а выборы президента Белоруссии вылились в масштабные протестные акции, которые не утихают в стране уже почти три месяца. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал происходящее в Белоруссии попыткой «цветной революции», целью которой, по его мнению, был срыв интеграции республики с Россией.

