Будут реальные бои? Ситуация на севере Косово накаляется
Сербия и Косово перевели вооруженные силы в состояние боевой готовности, однако эксперты уверяют, что Белград и Приштина не заинтересованы в решении ситуации военным путем.
Президент Сербии Александр Вучич 27 декабря приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.
«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий... приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения... военного потенциала вооруженных сил Сербии», - написал он в Twitter.
Вучевич отметил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии. В свою очередь портал сербского издания «Вечерне новости» сообщил, что власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.
По словам главы МИД Сербии Ивицы Дачича, Белград готов вмешаться в случае нападения на сербов на севере Косово и Метохии, автономного края, который находится под фактическим контролем частично признанной Республики Косово. Однако министр выразил надежду, что этого не произойдет.
Так, ситуация в Косово начала обостряться из-за требования косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. На севере Косово, где в основном проживают сербы, стали возводить баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам. В середине декабря косовские власти потребовали убрать баррикады, премьер Альбин Курти тогда допустил, что силовики Косово могут демонтировать заграждения самостоятельно.
В ночь на 26 декабря в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косово произошла стрельба недалеко от патруля сил НАТО. Агентство Reuters сообщило, что никто не пострадал. При этом сербский портал Politika пишет, что огонь вел албанский спецназ, попытавшийся разобрать баррикады возле Зубин-Потока.
Этой же ночью глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он заявил, что обстановка в северных регионах Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии.
«Задачи, поставленные перед сербской армией и передо мной, точны, ясны и будут полностью выполнены. Ситуация сложная», — приводит его слова газета «Вечерние новости».
Между тем послы стран «Квинты» (Великобритания, ФРГ, Италия, США, Франция – ред. НСН) обратились к Александру Вучичу с письмом, в котором потребовали в течение суток убрать сербские баррикады, сооруженные на севере Косово и Метохии.
Телеканал Pink сообщил, что государства НАТО заверили сербского лидера: если баррикады не будут устранены в течение указанного срока, то премьер-министру Косово Курти придется самому разобраться с происходящим. В письме напомнили, что именно Курти заявлял, что устранение этих баррикад не обойдется без жертв.
Бывшие чиновники Сербии часто обвиняют Курти в попытках уничтожить сербов в Косово. Экс-госсекретарь сербского МИД Неманья Старович заявлял в своем аккаунте в Twitter, что конфликт между сербами и албанцами в Косово приближается к точке невозврата.
По мнению дипломата, всему виной попытки Курти, предпринимаемые на протяжении 18 месяцев, уничтожить косовских этнических сербов, опираясь на военизированную полицию. Старович также подчеркнул преднамеренную «слепоту Запада», что, считает политик, равно соучастию.
Многие эксперты сходятся во мнении и уверяют, что вероятность реальных боев на севере Косово является крайне никой. При этом доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к оттоку сербов из северной части Косово.
«Не уверен, что Белград рассчитывает на обострение конфликта. Вероятность того, что конфликт на севере Косово перерастет в реальные бои, низкая. Сейчас все на нервах, поэтому ситуация беспокоит. Вучич также не готов к боевым действиям. Если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к ликвидации этого анклава и оттоку сербов из этой части Косово. Никто бы не поддержал развитие военных действий в нынешних условиях», - сказал Колосков.
В свою очередь научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН также отметила, что Приштина и Белград не заинтересованы в решении ситуации военным путем. По ее словам, самое серьезное, что может сделать Сербия – это ввести до тысячи своих силовиков, которые будут содействовать безопасности сербов, проживающих на территории Косово.
«На сегодняшний день все стараются избежать вооруженных столкновений. Самое серьезное, что намерена сделать Сербия, это, как говорится в резолюции 1244, ввести до тысячи своих силовиков, которые будут содействовать спокойствию и безопасности сербов, проживающих на территории Косово. Сейчас эмоционально-напряженный момент, столкновения могут возникнуть, если будут какие-то непреднамеренные инциденты. Но на сегодня и Приштина, и Белград заинтересованы в продолжении несилового разрешения этой ситуации», - сказала Соколова.
Ранее, 11 декабря, Вучич организовал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии, после того как премьер-министр Косово озвучил угрозы провести атаку по сербам на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.
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