Будут реальные бои? Ситуация на севере Косово накаляется

Так, ситуация в Косово начала обостряться из-за требования косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. На севере Косово, где в основном проживают сербы, стали возводить баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам. В середине декабря косовские власти потребовали убрать баррикады, премьер Альбин Курти тогда допустил, что силовики Косово могут демонтировать заграждения самостоятельно.

В ночь на 26 декабря в районе города Зубин-Поток на границе Сербии и Косово произошла стрельба недалеко от патруля сил НАТО. Агентство Reuters сообщило, что никто не пострадал. При этом сербский портал Politika пишет, что огонь вел албанский спецназ, попытавшийся разобрать баррикады возле Зубин-Потока.

Этой же ночью глава генштаба Сербии Милан Мойсилович выехал в приграничный город Рашку. Он заявил, что обстановка в северных регионах Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии.