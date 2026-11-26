По его словам, лидеры ознакомились с позициями друг друга в рамках обсуждения предложений по долгосрочному бюджету ЕС. После первого раунда участники встречи взяли перерыв для консультаций.



Кошта не уточнил, когда стороны вернутся к обсуждению и удастся ли им достичь компромисса.



Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц грозил заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

