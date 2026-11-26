Лидеры Евросоюза не согласовали позиции по семилетнему бюджету
Главы государств и правительств стран Европейского союза не смогли согласовать позиции по следующему семилетнему бюджету объединения после первого раунда обсуждений. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.
По его словам, лидеры ознакомились с позициями друг друга в рамках обсуждения предложений по долгосрочному бюджету ЕС. После первого раунда участники встречи взяли перерыв для консультаций.
Кошта не уточнил, когда стороны вернутся к обсуждению и удастся ли им достичь компромисса.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц грозил заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.
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