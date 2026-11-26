Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
В 2025 году 64% проб готовой еды из российских магазинов не соответствовали санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Роспотребнадзора. Всего лаборатории исследовали 900 образцов. В 19 обнаружили патогенные микроорганизмы.
В ведомстве предложили ввести отдельные санитарные правила для производителей готовой еды — блюд, которые производят промышленным способом, упаковывают и продают через магазины, в том числе с доставкой. Общие требования к пищевой продукции планируют дополнить правилами для этого сегмента.
Необходимость таких требований объясняют быстрым развитием рынка. С 2018-го он рос не менее чем на 12% ежегодно, а в последние три года темпы достигали 30% в год. В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего увеличения спроса, возможно, за счет молодых покупателей.
Общественное обсуждение проекта продлится до 10 декабря. Новые меры пока не вступили в силу.
Ранее в Совфеде уже предлагали ужесточить контроль за оборотом готовой еды.
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