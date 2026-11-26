В МО РФ рассказали о попадании по трем электроподстанциям: напряжением 330 кВ в Харькове, 150 кВ в Зеленом Гае Днепропетровской области и 110 кВ в Радомышле Житомирской. По информации ведомства, эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Киева.



Также российские военные ударили по сухогрузу в Черном море южнее Одессы. В Минобороны объяснили, что судно доставляло грузы двойного назначения для нужд ВСУ.



На днях ВС РФ поразили подстанции в трех регионах Украины, Криворожскую ТЭС и терминалы «Новой почты».

