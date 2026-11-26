ВС РФ ударили по подстанциям в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях
Вооруженные силы России 26 ноября ударили беспилотниками по объектам энергетики Украины и морскому судну, которое, по данным Минобороны РФ, перевозило грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
В МО РФ рассказали о попадании по трем электроподстанциям: напряжением 330 кВ в Харькове, 150 кВ в Зеленом Гае Днепропетровской области и 110 кВ в Радомышле Житомирской. По информации ведомства, эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Киева.
Также российские военные ударили по сухогрузу в Черном море южнее Одессы. В Минобороны объяснили, что судно доставляло грузы двойного назначения для нужд ВСУ.
На днях ВС РФ поразили подстанции в трех регионах Украины, Криворожскую ТЭС и терминалы «Новой почты».
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