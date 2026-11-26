По его мнению, документы, предусматривающие подобные действия, якобы подготовили еще в 2022-м по запросу Киева. Также Украина просила помочь защитить инфраструктуру, в том числе электростанции вблизи польской границы. Рассекречивание материалов должно было подогреть общественную дискуссию о перехвате ракет и беспилотников, уточнил экс-глава Бюро.



При этом Севера обратил внимание на юридические риски применения оружия. Он объяснил, что даже отмена требования визуально распознать воздушную цель не освобождает пилотов от ответственности за последствия стрельбы. Он вспомнил об инциденте в Вырыках, где ракета нидерландского истребителя F-35 попала в жилой дом.



Экс-глава польского ведомства напомнил и о гибели двух человек в Пшеводуве в 2022-м. По его мнению, новые происшествия с нарушением воздушного пространства могут привести к человеческим жертвам.



Недавно замминистра национальной обороны Варшавы Цезарий Томчик заявил, что члены НАТО против того, чтобы сбивать ракеты над территорией Украины.

