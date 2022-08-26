Госдеп: Пришло время забыть, что Косово - это Сербия
В Госдепе США считают, что пришло время забыть, что Косово было частью Сербии. Об этом сообщает ТАСС.
Такую позицию высказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Вместо этого он призвал перейти к нарратив «Косово и Сербия - это Европа».
По мнению Эскобара, регион должен быстрее решить конфликтные вопросы в целях светлого будущего.
Ситуация между властями Косово и Сербии обострилась после намерения ввести ограничения на въезд в территориальное образование.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Госдеп: Пришло время забыть, что Косово - это Сербия
- В МИД объяснили приостановку выдачи 10-летних загранпаспортов
- США продолжат искать пути увеличения поставок газа в Европу
- На «Госуслугах» временно нельзя оформить приглашение на въезд в РФ
- Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами при обыске у Трампа
- Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского
- На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд
- 44-й Международный кинофестиваль открылся в Москве
- Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия
- Американец погиб в ходе военных действий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru