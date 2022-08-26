Госдеп: Пришло время забыть, что Косово - это Сербия

Такую позицию высказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Вместо этого он призвал перейти к нарратив «Косово и Сербия - это Европа».

По мнению Эскобара, регион должен быстрее решить конфликтные вопросы в целях светлого будущего.



Ситуация между властями Косово и Сербии обострилась после намерения ввести ограничения на въезд в территориальное образование.

