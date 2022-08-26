Госдеп: Пришло время забыть, что Косово - это Сербия

В Госдепе США считают, что пришло время забыть, что Косово было частью Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

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Такую позицию высказал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Вместо этого он призвал перейти к нарратив «Косово и Сербия - это Европа».

По мнению Эскобара, регион должен быстрее решить конфликтные вопросы в целях светлого будущего.

Ситуация между властями Косово и Сербии обострилась после намерения ввести ограничения на въезд в территориальное образование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосовоСербия
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