«Тайвань, Косово, Иран»: Названы основные «пороховые бочки» планеты

На планете в замороженном состоянии находятся несколько десятков военных конфликтов, рассказывается в материале «Вечерней Москвы».

Наиболее опасным потенциальным военным конфликтом считается ситуация вокруг Тайваня. В последнее время Китай все чаще проводит военные учения у берегов Тайваня, а власти острова просят помощи у США.

Тревогу вызывает и ситуация в Косово, Балканы традиционно считаются «пороховой бочкой» Европы.

Сегодня Косово находится под местным самоуправлением. Для «обеспечения стабильности» в регионе находится контингент НАТО, ситуация периодически обостряется.

Также эксперты считают нестабильной ситуацию в Иране. Отношения страны с США серьезно ухудшились в 2018 году после провала ядерной сделки.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ТайваньИранКосово
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