Армию Сербии привели в состояние боевой готовности

«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий... приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения... военного потенциала вооруженных сил Сербии», — заявил министр обороны.

По данным сербского издания «Вечерне новости», власти самопровозглашенной республики Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил вхождение Сербии в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

