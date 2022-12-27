Армию Сербии привели в состояние боевой готовности

Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности, сообщил в Twitter глава военного ведомства Милош Вучевич.

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«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий... приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения... военного потенциала вооруженных сил Сербии», — заявил министр обороны.

По данным сербского издания «Вечерне новости», власти самопровозглашенной республики Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил вхождение Сербии в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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