Армию Сербии привели в состояние боевой готовности
Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности, сообщил в Twitter глава военного ведомства Милош Вучевич.
«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий... приказал, чтобы вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения... военного потенциала вооруженных сил Сербии», — заявил министр обороны.
По данным сербского издания «Вечерне новости», власти самопровозглашенной республики Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил вхождение Сербии в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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