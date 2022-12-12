«Игра мускулами»: Вероятность реальных боев на севере Косово назвали низкой

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало самым трудным днем за всю его президентскую карьеру. Он отметил, что для него и властей республики на первом месте остается недопущение эскалации конфликта между сербами и албанцами. Вучич также обратился к сербам, проживающим на севере частично признанной республики Косово и Метохии, и призвал их сохранять хладнокровие и не поддаваться на разного рода провокации. Евгений Колосков отметил, что обострение ситуации вызывает серьезное беспокойство.

«Белград явно не рассчитывает на то, что НАТО позволит ввести ему войска на территорию Косово. Вучич сам говорит, что в это не верит. Не уверен, что Белград рассчитывает на обострение конфликта. Это просто игра мускулами, как они обычно это делают в подобных ситуациях. Вероятность того, что конфликт на севере Косово перерастет в реальные бои, низкая. Это не первый случай подобного обострения, были и более яркие примеры. Сейчас все на нервах, поэтому ситуация беспокоит. Вучич также не готов к боевым действиям. Если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к ликвидации этого анклава и оттоку сербов из этой части Косово. Никто бы не поддержал развитие военных действий в нынешних условиях», - сказал Колосков.

В свою очередь научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН также отметила, что Приштина и Белград не заинтересованы в решении ситуации военным путем. По ее словам, самое серьезное, что может сделать Сербия – это ввести до тысячи своих силовиков, которые будут содействовать безопасности сербов, проживающих на территории Косово.