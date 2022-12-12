«Игра мускулами»: Вероятность реальных боев на севере Косово назвали низкой
Сербский президент Вучич не готов к боевым действиям, он также знает, что НАТО не позволит ввести войска на территорию Косово, отметил в эфире НСН историк Евгений Колосков.
Вероятность того, что конфликт на севере Косово перерастет в реальные бои, низкая, однако если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к оттоку сербов из северной части Косово, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН.
Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало самым трудным днем за всю его президентскую карьеру. Он отметил, что для него и властей республики на первом месте остается недопущение эскалации конфликта между сербами и албанцами. Вучич также обратился к сербам, проживающим на севере частично признанной республики Косово и Метохии, и призвал их сохранять хладнокровие и не поддаваться на разного рода провокации. Евгений Колосков отметил, что обострение ситуации вызывает серьезное беспокойство.
«Белград явно не рассчитывает на то, что НАТО позволит ввести ему войска на территорию Косово. Вучич сам говорит, что в это не верит. Не уверен, что Белград рассчитывает на обострение конфликта. Это просто игра мускулами, как они обычно это делают в подобных ситуациях. Вероятность того, что конфликт на севере Косово перерастет в реальные бои, низкая. Это не первый случай подобного обострения, были и более яркие примеры. Сейчас все на нервах, поэтому ситуация беспокоит. Вучич также не готов к боевым действиям. Если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к ликвидации этого анклава и оттоку сербов из этой части Косово. Никто бы не поддержал развитие военных действий в нынешних условиях», - сказал Колосков.
В свою очередь научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН также отметила, что Приштина и Белград не заинтересованы в решении ситуации военным путем. По ее словам, самое серьезное, что может сделать Сербия – это ввести до тысячи своих силовиков, которые будут содействовать безопасности сербов, проживающих на территории Косово.
«На сегодняшний день все стараются избежать вооруженных столкновений. Самое серьезное, что намерена сделать Сербия, это, как говорится в резолюции 1244, ввести до тысячи своих силовиков, которые будут содействовать спокойствию и безопасности сербов, проживающих на территории Косово. Сейчас эмоционально-напряженный момент, столкновения могут возникнуть, если будут какие-то непреднамеренные инциденты. Но на сегодня и Приштина, и Белград заинтересованы в продолжении несилового разрешения этой ситуации. Действительно, силовики не могут входить в сербские анклавы без согласования с представителями сербов. Но ситуация такая, что сербы сложили с себя полномочия и договариваться не с кем», - сказала Соколова.
Также она подчеркнула, что сербы, проживающие в Косово, требуют соблюдения соглашений от 2013 года, которые предполагали создание сообщества сербских общин. Выборы в сербских муниципалитетах на севере Косово должны пройти в этом году, но Приштина их проведение отложила.
«Приштина настаивает на том, что необходимо провести досрочные выборы 18 декабря. Но избирательная комиссия Косово уже заявила о том, что в условиях деградации сферы безопасности выборы, скорее всего, проводиться не будут. Нынешнее обострение связано именно с этим. Сербы в Косово, выйдя из всех институтов власти Косово, не соглашаются принимать участие в косовских институтах до того момента, как Косово, Приштина начнут соблюдать соглашения, которые были достигнуты еще в 2013 году. Они предполагали создание сообщества сербских общин. Столкновения возможны именно по этой линии из-за того, что сербы требуют соблюдать условия договоренностей», - резюмировала Соколова.
Так, 11 декабря Вучич организовал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии, после того как премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти озвучил угрозы провести атаку по сербам на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики. Курти обратился к натовскому континенту KFOR с призывом убрать ранее возведенные сербами баррикады на дорогах и гарантировать свободу передвижения. Тогда же сербская газета «Вечерње новости» сообщила, что бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.
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