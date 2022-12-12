«Самый сложный день»: На севере Косово строят баррикады, Сербия готовит спецназ
Конфликт в частично признанной республике грозит перерасти в серьезные столкновения. В Сербии призывают к миру и пробуют договориться с НАТО.
Глава Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совбеза заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что 11 декабря стало для него самым сложным днем на президентском посту. Поводом для такой оценки послужила напряженная ситуация на севере частично признанной республики Косово и Метохии - в регионе, где этническое большинство составляют не албанцы, а сербы.
Вучич отметил, что США и косовоалбанские власти в Приштине игнорируют все подписанные ранее договоры, будь то Вашингтонское или Брюссельское соглашения, резолюция 1244 Совбеза ООН или Устав ООН.
Сербский лидер подчеркнул, что контингент НАТО KFOR обязан обеспечить безопасность косовских сербов согласно решению ООН, и выразил надежду на выполнение солдатами альянса этого положения.
Вучич призвал сербов, проживающих в Метохии и Косово, избегать столкновений с представителями Североатлантического альянса и миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX). Сербский лидер заявил о возможных провокациях со стороны косовоалбанских сил.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Поводом для созыва Вучичем Совбеза стало требование премьер-министра Косова Альбина Курти, адресованное контингенту НАТО KFOR, ликвидировать баррикады косовских сербов на дорогах севера края. Курти предупредил, что косовские силовики готовы самостоятельно уничтожить заграждения, если командование Североатлантического альянса откажется от выполнения требования.
Сообщается, что баррикады стали появляться после задержания экс-полицейского МВД Косова, этнического серба Деяна Пантича на КПП «Яринье» 10 декабря. В частности, местные жители блокируют дороги большегрузами. После этого на север края прибыл полицейский спецназ из Приштины. По состоянию на вечер 11 декабря количество людей у баррикад увеличивалось, у баррикад появились патрули EULEX и сотрудники Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), последовали автоматные очереди со стороны бойцов косовских силовых структур.
У ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА
Между тем экс-госсекретарь сербского МИД Неманья Старович заявил в своем аккаунте в Twitter 11 декабря, что конфликт между сербами и албанцами в Косово приближается к точке невозврата.
По мнению дипломата, всему виной попытки Курти, предпринимаемые на протяжении 18 месяцев, уничтожить косовских этнических сербов, опираясь на военизированную полицию. Ставрович также подчеркнул преднамеренную «слепоту Запада», что, считает политик, равно соучастию.
Тем временем в Косовской Митровице на Севере Косово прогремели взрывы, сообщил телеканал Pink.
На фоне обострения ситуации в регионе с 12 декабря и на неопределенный срок закрываются школы, находящиеся на севере Косова, сообщил сайт Kosovo Online.
СЕРБЫ ОТПРАВЯТ СПЕЦНАЗ?
Белград отправит официальное обращение командованию миссии НАТО KFOR о вводе сербской армии и полиции в Метохию и Косово. Решение об этом правительство примет 12 декабря, заявил Вучич в своем обращении к гражданам.
Сербский лидер отметил, что запрос соответствует резолюции 1244 Совбеза ООН, и зачитал пункт резолюции Совбеза. Вместе с тем президент Сербии усомнился в одобрении обращения сербских властей командованием миссии НАТО, однако подчеркнул, что такую попытку предпринять необходимо.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила в своем Twitter, что отправка сербского спецназа в Косово неприемлема, а позиция Сербии по отношению к Косово не содействует снятию напряжения. Напротив, отметила дипломат, президент самопровозглашенной республики Вьеса Османи перенесла на неопределенный срок дату муниципальных выборов в районах, населенных сербами, чем якобы предприняла шаги для разрядки обстановки. Глава немецкого МИД добавила, что поддерживает диалог под шефством Евросоюза.
Тем временем военнослужащие спецподразделения МВД Косово заняли стратегически важный объект на плотине Газиводе 11 декабря. Оттуда они сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Силовики атаковали основной источник воды и аккумуляции для находящейся там ГЭС, большая часть водоема расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном в основном сербами.
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