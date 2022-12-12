«Самый сложный день»: На севере Косово строят баррикады, Сербия готовит спецназ

Вучич отметил, что США и косовоалбанские власти в Приштине игнорируют все подписанные ранее договоры, будь то Вашингтонское или Брюссельское соглашения, резолюция 1244 Совбеза ООН или Устав ООН.

Сербский лидер подчеркнул, что контингент НАТО KFOR обязан обеспечить безопасность косовских сербов согласно решению ООН, и выразил надежду на выполнение солдатами альянса этого положения.

Вучич призвал сербов, проживающих в Метохии и Косово, избегать столкновений с представителями Североатлантического альянса и миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX). Сербский лидер заявил о возможных провокациях со стороны косовоалбанских сил.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Поводом для созыва Вучичем Совбеза стало требование премьер-министра Косова Альбина Курти, адресованное контингенту НАТО KFOR, ликвидировать баррикады косовских сербов на дорогах севера края. Курти предупредил, что косовские силовики готовы самостоятельно уничтожить заграждения, если командование Североатлантического альянса откажется от выполнения требования.

Сообщается, что баррикады стали появляться после задержания экс-полицейского МВД Косова, этнического серба Деяна Пантича на КПП «Яринье» 10 декабря. В частности, местные жители блокируют дороги большегрузами. После этого на север края прибыл полицейский спецназ из Приштины. По состоянию на вечер 11 декабря количество людей у баррикад увеличивалось, у баррикад появились патрули EULEX и сотрудники Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), последовали автоматные очереди со стороны бойцов косовских силовых структур.

У ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА

Между тем экс-госсекретарь сербского МИД Неманья Старович заявил в своем аккаунте в Twitter 11 декабря, что конфликт между сербами и албанцами в Косово приближается к точке невозврата.

По мнению дипломата, всему виной попытки Курти, предпринимаемые на протяжении 18 месяцев, уничтожить косовских этнических сербов, опираясь на военизированную полицию. Ставрович также подчеркнул преднамеренную «слепоту Запада», что, считает политик, равно соучастию.

Тем временем в Косовской Митровице на Севере Косово прогремели взрывы, сообщил телеканал Pink.

На фоне обострения ситуации в регионе с 12 декабря и на неопределенный срок закрываются школы, находящиеся на севере Косова, сообщил сайт Kosovo Online.

СЕРБЫ ОТПРАВЯТ СПЕЦНАЗ?

Белград отправит официальное обращение командованию миссии НАТО KFOR о вводе сербской армии и полиции в Метохию и Косово. Решение об этом правительство примет 12 декабря, заявил Вучич в своем обращении к гражданам.