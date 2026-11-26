По его словам, некоторые люди стали воспринимать советы ИИ как объективную истину, а перспектива развития в условиях утраты возможности самостоятельно принимать решения не может пойти на пользу человечеству.

Другие, как указал патриарх, боятся, что ИИ может решить, что люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи.

«Какая судьба тогда ждет человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчеств Апокалипсиса», - сказал он.

Глава РПЦ добавил, что для того, чтобы удержать силу ИИ под своим управлением, человек необходимо «сохранить свои уникальные качества воли и нравственности», что даёт «только вера в Бога».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ на период до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

