«Чтобы избежать Апокалипсиса»: Патриарх Кирилл призвал усмирить ИИ
Исполнение пророчеств об Апокалипсисе кажется как никогда близким на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, некоторые люди стали воспринимать советы ИИ как объективную истину, а перспектива развития в условиях утраты возможности самостоятельно принимать решения не может пойти на пользу человечеству.
Другие, как указал патриарх, боятся, что ИИ может решить, что люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи.
«Какая судьба тогда ждет человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчеств Апокалипсиса», - сказал он.
Глава РПЦ добавил, что для того, чтобы удержать силу ИИ под своим управлением, человек необходимо «сохранить свои уникальные качества воли и нравственности», что даёт «только вера в Бога».
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ на период до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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