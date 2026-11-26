Путин: Россия должна сама контролировать безопасность собственных ИИ-моделей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна самостоятельно определять требования к безопасности, качеству и поведению своих фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом пишет RT.
Глава государства поделился собственным взглядом на международной конференции AI Journey.
Владимир Путин добавил, что контроль за этими параметрами должен находиться в руках страны, а не внешних игроков.
До этого президент предложил обновить Нацстратегию развития ИИ на период до 2036 года. По его словам, следует не только создавать передовые решения, но и максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.
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