Глава государства поделился собственным взглядом на международной конференции AI Journey.



Владимир Путин добавил, что контроль за этими параметрами должен находиться в руках страны, а не внешних игроков.



До этого президент предложил обновить Нацстратегию развития ИИ на период до 2036 года. По его словам, следует не только создавать передовые решения, но и максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем.

