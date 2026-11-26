Захарова заявила об отсутствии перспективы реального диалога с Западной Европой
Перспективы диалога с Западной Европой об архитектуре безопасности в Евразии по-прежнему нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Перспективы реального диалога с Западной Европой и вот с этим всем вот «натовско-есовским» сообществом по-прежнему не просматриваются», - сказала она на брифинге.
Дипломат указала, что это связано со стремлением европейскиз политиков «открыто против нашей страны»
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если европейцы сядут за стол переговоров, «то сразу положат на него ноги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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