Вучич: Сербия не намерена размещать у себя иностранные военные базы
Сербии не нужны иностранные военные базы. Об этом в ходе визита в Брюссель заявил президент Сербии Александр Вучич. В ходе совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о возможном открытии на сербской территории российской военной базы, Вучич сказал, что Сербия – военно-нейтральное государство.
«Сербия хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем», - приводит слова сербского лидера агентство РИА Новости.
Также Вучич отверг существование планов военной операции Белграда в Косово. Не подтвердил президент Сербии и информацию о том, что сербские силы ранее перешли административную линию между центральной частью страны и автономным краем.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что на 18 августа в Брюсселе должны состояться переговоры Вучича и главы самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти.
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