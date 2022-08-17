Вучич: Сербия не намерена размещать у себя иностранные военные базы

Сербии не нужны иностранные военные базы. Об этом в ходе визита в Брюссель заявил президент Сербии Александр Вучич. В ходе совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о возможном открытии на сербской территории российской военной базы, Вучич сказал, что Сербия – военно-нейтральное государство.

«Сербия хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем», - приводит слова сербского лидера агентство РИА Новости.