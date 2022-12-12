Захарова назвала заявления Бербок о Косово провоцирующими хаос

Она отметила, что Бербок предприняла попытки обесценить нормативную базу урегулирования и заявила о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244. Захарова напомнила, что этот документ предусматривает для Белграда возможность ввести в край до тысячи полицейских и военных для обеспечения порядка и защиты «соплеменников».

«Никто, даже апологеты "порядка, основанного на правилах", не может этого отрицать», - приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее Бербок заявила, что позиция Белграда, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике не способствует снятию напряжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

