Захарова назвала заявления Бербок о Косово провоцирующими хаос
Заявления главы МИД Германии Анналены Бербок по Косово являются вредительскими и провоцируют хаос. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Бербок предприняла попытки обесценить нормативную базу урегулирования и заявила о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244. Захарова напомнила, что этот документ предусматривает для Белграда возможность ввести в край до тысячи полицейских и военных для обеспечения порядка и защиты «соплеменников».
«Никто, даже апологеты "порядка, основанного на правилах", не может этого отрицать», - приводит РИА Новости слова Захаровой.
Ранее Бербок заявила, что позиция Белграда, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике не способствует снятию напряжения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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