40% и рекордная явка: Как победа АдГ в Саксонии‑Анхальт встряхнула немецкую политику
«Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, получив шанс впервые сформировать правительство федеральной земли.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) совершила исторический прорыв: впервые в своей истории она лидирует на земельных выборах в Саксонии‑Анхальт.
Согласно данным экзитполов, поддержка АдГ превысила 40%, в то время как Христианско‑демократический союз (ХДС) оказался на втором месте с существенно более скромным результатом — около 18%. Другие политические силы показали ещё более низкие показатели: «Левые» и Социал‑демократическая партия Германии (СДПГ) набрали примерно по 9%, «Зелёные» — около 8%, а «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) едва преодолел порог прохождения в парламент, получив порядка 5%. Рекордная явка в 78% подчеркнула высокую вовлечённость избирателей.
По предварительным подсчётам, АдГ может рассчитывать на 39 мандатов в ландтаге — этого недостаточно для абсолютного большинства, но при перераспределении голосов партий, не преодолевших барьер, у правых появляется теоретическая возможность установить полный контроль над региональным парламентом, даже не достигнув отметки в 50%.
Однако триумф АдГ вряд ли автоматически приведёт к получению реальной власти. Ключевым барьером остаётся так называемый «брандмауэр» — принципиальный отказ остальных политических сил от формирования коалиций с этой партией. Из‑за такой изоляции АдГ рискует остаться в оппозиции, несмотря на победу. Канцлер Фридрих Мерц открыто критикует партию: ещё за неделю до выборов он категорически исключил возможность сотрудничества с АдГ, предупредив, что её успех способен отпугнуть инвесторов от региона. Однако голоса «Союза Сары Вагенкнехт» могут оказаться ключевыми при формировании большинства. Партия также допускала создание коалиции с АдГ. На двоих у них большинство — 44 места из 83.
Давление на АдГ проявляется и в медийном пространстве. Например, журнал Der Spiegel вынес на обложку главу регионального отделения партии Ульриха Зигмунда, сопроводив снимок провокационным заголовком — «Самый опасный человек Германии». По словам главного редактора издания, приход Зигмунда к власти способен радикально изменить политический ландшафт не только в Саксонии‑Анхальт, но и во всей стране. Примечательно, что сам политик использовал эту публикацию в своих интересах: он назвал её «лучшей рекламой» и раздавал подписанные экземпляры журнала своим сторонникам.
Для России успехи АдГ представляют особый интерес, поскольку партия последовательно выступает за снятие санкций, восстановление торгово‑экономических связей и возобновление закупок российских энергоресурсов. В ходе предвыборной кампании Ульрих Зигмунд прямо призывал отказаться от санкционного давления. Хотя региональное правительство не обладает полномочиями отменять федеральные ограничения, укрепление позиций АдГ со временем может оказать давление на Берлин и подтолкнуть его к пересмотру курса в отношении РФ.
Результаты сентябрьских выборов способны задать новый вектор развития внутренней политики Германии. Если правые продолжат одерживать победы в восточных землях, устоявшаяся система «брандмауэра» может начать разрушаться. В этом случае традиционным партиям придётся решать, насколько долго они смогут удерживать АдГ вне реального управления. При этом серия неудач ХДС на земельных выборах грозит обернуться внутрипартийным кризисом и поставить под вопрос позиции Фридриха Мерца — в случае серьёзного провала христианских демократов его авторитет в собственном блоке может существенно ослабнуть.
На фоне выборов обострилась и внешнеполитическая риторика. Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что обвинения Германии в адрес России по поводу инцидента с дроном в Лейпциге призваны запугать население и снизить поддержку пророссийских политических сил. Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник со взрывчаткой неподалёку от украинского военно‑транспортного самолёта. В ответ на эти обвинения Германия объявила о закрытии генконсульства в Бонне (приём заявителей уже прекращён) и Русского дома в Берлине, а также ужесточила въездной контроль для граждан России. В Кремле и МИД РФ отвергают выдвинутые обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и обещают «достойный ответ». Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал действия Берлина как «грубую ошибку» и выразил сомнения в перспективах нынешнего немецкого руководства.
«Германия закрывает Русский дом, это историческая эпоха в Германии, это разрушение культурных отношений. Для меня эта эскалация трагедия, так как это удары по обычным людям, не по политикам. Конфликт переходит на уровень гражданских обществ, простых граждан, рассорить народы – это катастрофа. Власти Германии исходят из того, что они правы, немецкая разведка якобы получила данные. Поэтому выбран еще не сокрушительный, но болезненный удар. В Германии понимают, что будет российская реакция, но они идут на это. Они считают, что России они должны отомстить. С моей точки зрения, доказательств не хватает, никакие имена злоумышленников не названы. Все в тумане, но Германия решила идти на эскалацию», — сказал Рар.
Ещё один острый вопрос — возможная поставка Германией ракет Taurus Украине. По словам немецкого политолога Александра Рара, в немецком обществе распространено убеждение, что поддержка Украины финансами и техникой поможет быстрее завершить конфликт, однако такая позиция, по его мнению, является заблуждением и ведёт к опасной эскалации. При этом канцлер, вероятно, уже поставил бы эти ракеты, если бы не позиция США: американская сторона опасается ответных ударов России, которые могут затронуть европейскую территорию.
«Надо понимать, что в Германии люди убеждены, что Украина выигрывает, поэтому нужно ее поддерживать деньгами, техникой, чтобы конфликт быстрее закончился. Это заблуждение, но отсюда все эти посылы находят отражение в обществе. Поэтому теперь мы находимся в опасной фазе эскалации конфликта. Посмотрим, какая будет российская реакция. Я боюсь, что стороны уже не думают о последствиях, а думают, как сделать больно и отомстить. Что касается поставок ракет Taurus Украине, канцлер давно бы поставил эти ракеты, если бы не американцы. Американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Taurus поставляли Украине, Америка потом будет отвечать за ответные удары России по территории Европы, Трампу это сейчас не нужно», — говорил Рар в эфире НСН.
Ранее, в июле, Бундестаг отклонил инициативу «Зелёных» об усилении военной поддержки Украины, включая поставки ракет Taurus и Patriot, а также размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии Patriot для украинской армии.
В российском политическом дискурсе реакция на действия Германии носит жёсткий характер. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с НСН поддержал позицию зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что Россия должна наносить удары по немецким заводам, производящим военную технику для Украины.
Журавлёв выразил удивление тем, что дипломатические отношения с Германией до сих пор сохраняются, учитывая поставки вооружений, используемых, по его словам, для атак на мирных российских граждан. Он подчеркнул, что Россия обязана «принудить агрессора к здравому смыслу», и предупредил, что в случае необходимости ответные меры будут гораздо более ощутимыми, чем единичный инцидент с дроном.
«Мы еще туда и газ поставляем, как известно, и другие удобрения. Они дроны поставляют Украине, которая убивает наших граждан, а мы с ними торговлю ведем. Я, конечно, понимаю, что деньги решают все, но надо с этим заканчивать», — подытожил он.
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