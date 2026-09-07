Согласно данным экзитполов, поддержка АдГ превысила 40%, в то время как Христианско‑демократический союз (ХДС) оказался на втором месте с существенно более скромным результатом — около 18%. Другие политические силы показали ещё более низкие показатели: «Левые» и Социал‑демократическая партия Германии (СДПГ) набрали примерно по 9%, «Зелёные» — около 8%, а «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) едва преодолел порог прохождения в парламент, получив порядка 5%. Рекордная явка в 78% подчеркнула высокую вовлечённость избирателей.

По предварительным подсчётам, АдГ может рассчитывать на 39 мандатов в ландтаге — этого недостаточно для абсолютного большинства, но при перераспределении голосов партий, не преодолевших барьер, у правых появляется теоретическая возможность установить полный контроль над региональным парламентом, даже не достигнув отметки в 50%.



Однако триумф АдГ вряд ли автоматически приведёт к получению реальной власти. Ключевым барьером остаётся так называемый «брандмауэр» — принципиальный отказ остальных политических сил от формирования коалиций с этой партией. Из‑за такой изоляции АдГ рискует остаться в оппозиции, несмотря на победу. Канцлер Фридрих Мерц открыто критикует партию: ещё за неделю до выборов он категорически исключил возможность сотрудничества с АдГ, предупредив, что её успех способен отпугнуть инвесторов от региона. Однако голоса «Союза Сары Вагенкнехт» могут оказаться ключевыми при формировании большинства. Партия также допускала создание коалиции с АдГ. На двоих у них большинство — 44 места из 83.