В Чувашии при атаке БПЛА повреждена вышка сотовой связи
7 сентября 202607:59
Юлия Савченко
Вышка сотовой связи получила повреждения в результате атаки беспилотников в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
По предварительным данным, минувшей ночью в республике уничтожили два украинских БПЛА.
«Жертв и пострадавших нет. Предварительно, повреждена вышка сотовой связи», - написал Николаев на платформе «Макс».
Специалисты оперативных служб продолжают работу.
Ранее в Рязанской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на одном из предприятий, напоминает 360.ru.
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