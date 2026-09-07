Умерла актриса из «Интернов» Альбина Евтушевская
Актриса Альбина Евтушевская умерла на 85-м году жизни. Об этом рассказали ТАСС в ее окружении.
«Альбины Станиславовны не стало 6 сентября», - поделился собеседник агентства.
Причины смерти не называются, отмечает 360.ru.
Альбина Евтушевская родилась в 1942 году, работала на текстильной фабрике в Моршанске, в 64 года по воле случая дебютировала в кино. Непрофессиональная актриса снялась в нескольких десятках проектов, в том числе в фильмах «Русалка», «Два дня», «Последняя сказка Риты», сериалах «Универ», «Интерны», «Беспринципные».
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