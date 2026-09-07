Венецианский кинофестиваль надел панамки: на Лидо показали фильм о воссоединении группы Oasis
После первого показа для прессы спецкор НСН Марина Латышева заметила, как два вышедших из зала англоязычных критика обнялись и сказали, что прощают друг друга.
«Oasis: Don't Look Back in Anger», документирующий воссоединительный тур группы в 2025 году, показали в Венеции вне конкурса. На остров Лидо приехали и сами братья Лиам и Ноэль Галлахеры. Они пропустили пресс-конференцию, но появились вечером 5 сентября на премьере в главном фестивальном зале Grande. Премьера немного напоминала концерт — многие зрители пришли в панамках «под Лиама», кто-то из фанатов на балконе развернул гигантский баннер с одного из выступлений в рамках тура, а когда фильм закончился, публика не только устроила овацию, но и хором спела Champagne Supernova.
Режиссеры — Уилл Лавлейс и Дилан Саузерн британский дуэт, известный фильмами о музыке (например, «Shut Up and Play the Hits» о фронтмене LCD Soundsystem Джеймсе Мерфи или «Meet Me in the Bathroom» об американском инди-роке). Но сценаристом, продюсером и душой проекта был Стивен Найт, создатель культового сериала «Острые козырьки», человек, который сейчас пишет сценарий для нового фильма о Джеймсе Бонде. Это студийный фильм от компании Disney, и после проката в США он будет доступен для просмотра на сервисе Disney +.
Двухчасовой фильм рассказывает о том, во что до последнего момента не все верили. Была версия, что тур отменят, а если не отменят, то братья снова поругаются или даже подерутся в самом начале этой авантюры. Но в итоге группа почти полгода ездила по миру и дала 41 концерт в 14 странах. Авторы сопровождали Oasis на трех континентах во время тура. Через весь фильм проходят отрывки этих выступлений, полноценные музыкальные номера — Don’t Look Back in Anger, Live Forever, конечно же Supersonic, Champagne Supernova и Stairway to Heaven.
Сначала в кадре буквально речитативом их история до ссоры, хроника появления и расцвета Oasis, непростых отношений Галлахеров и распада группы однажды вечером в 2009 году прямо перед началом очередного выступления. Тогда публика решила, что через недельку все утрясется, но утрясти получилось лишь спустя 15 лет. Все это время братья не встречались и не разговаривали, даже их младшие дети не были знакомы. Само примирение показано как-то очень буднично — они просто встретились, и начали репетировать, и пять месяцев вместе вступали, заново приучаясь говорить друг с другом. «Oasis: Don't Look Back in Anger» еще и их первое совместное интервью за многие годы. Они оба выглядят мягче и сдержаннее. Впрочем, постоянное fuck, буквально через слово, никуда не делось, в этом смысле все по-старому. Без особых сантиментов они говорят о примирении и его важности в жизни. Не только в своей — в жизни вообще. Наверное, противоречия между ними не исчезли бесследно, но теперь братья научились контролю. Хотя в истории с Галлахерами трудно быть в чем-то уверенной.
В кадре толком не раскрывается ни загадка их ссоры и пятнадцатилетнего разрыва, ни история нынешнего примирения. Фокус смещается на публику, и это было идеей проекта с самого старта. На фильм пригласили не одного оператора, их были десятки, в каждом городе тура, и среди них фигурировали оскаровские лауреаты и номинанты, например, постоянный соавтор Кеннета Брана Харис Замбарлукос, получивший «Оскар» за «Бруталиста» Брэйди Корбета Лол Кроули, номинант за «Лунный свет» Барри Дженкинса Джеймс Лэкстон. Все эти люди на каждом выступлении, в каждом городе спускались со сцены к публике и снимали их реакции, брали мини-интервью до и после концертов, пытались зафиксировать ощущение того, что фанаты, независимо от того, как много они заплатили за билеты или насколько далеким был их путь на один из стадионов тура, получили гораздо больше чем просто концерт. Это документальный фильм огромного масштаба. Не только с точки зрения географии или значения группы в истории музыки. Истинный масштаб фильма заключается в фиксации этих эмоций. «Мы знали, что груз ожиданий фанатов сделает воссоединительный тур Oasis значимым культурным событием, но ничто не подготовило нас к такому всплеску радости, - отметили авторы в своем специальном заявлении на сайте кинофестиваля. — Мы хотели снять фильм о примирении двух братьев, печально известных своими нестабильными отношениями, но мы также хотели снять фильм о силе музыки». Авторы поймали то самое, что называется коллективной эмоцией и что невозможно описать, если не почувствуешь ее сам во время концерта. «Oasis: Don’t Look Back in Anger» больше о том, что эта группа значит для людей, чем о ней самой.
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