СМИ: На Украине могут легализовать порноиндустрию для финансирования ВСУ
Депутаты Верховной Рады продвигают проект закона, который в случае принятия позволит легализовать порноиндустрию и направить полученные в этой сфере средства для финансирования Вооруженных сил, сообщает The Wall Street Journal.
Сегодня распространение и хранение порнографии на Украине является незаконным: за это можно лишиться свободы на срок до семи лет. Однако в реальности порноиндустрия действует, опираясь на коррумпированных полицейских, и приносит доходы, которые теперь украинские власти хотят обложить налогом.
Как считают парламентарии, налогообложение тысяч моделей OnlyFans в стране может принести 25 миллионов долларов в год.
В 2025 году декриминализацию порнографии на Украине поддержал президент Владимир Зеленский. Он переправил петицию с данным предложением на рассмотрение в Верховную Раду.
До этого на Украине заявили, что сайт PornHub будет финансировать ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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