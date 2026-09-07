Новый мост между Россией и КНДР назвали в честь офицера Красной Армии

Новому автомобильному мосту между Россией и Северной Кореей присвоили имя офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что в понедельник российский премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в завершении строительства моста через реку Туманную на границе двух стран.

«В рамках подготовки к открытию... мостового перехода ему присвоено официальное наименование "мост Якова Новиченко" в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в товарища Ким Ир Сена», - указали в кабмине.

Протяженность мостового перехода - около 5 километров, непосредственно моста - примерно 1 км. Для автомобилей обустроили две полосы движения.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что движение авто по мосту между РФ и КНДР будет запущено в ближайшее время, у двух стран появится прямое автомобильное сообщение, пишет 360.ru.

