Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для киевского режима и «по некоторым иным местам в Берлине». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик обратил внимание, что ФРГ обвинила Москву в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига.

«С учетом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи», - написал Медведев на платформе «Макс».

Кроме того, зампред Совбеза прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации над Россией. Медведев подчеркнул, что это «заявка бандеровского режима на государственный терроризм», а с террористами не ведут переговоров и отвечают им встречным возмездием.

Ранее Берлин бездоказательно обвинил Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге. Германия заявила о разрыве соглашения о Русском доме и закрытии российского генконсульства в Бонне, пишет Ura.ru. В МИД России указали, что доказательств причастности Москвы к ЧП нет и быть не может.

