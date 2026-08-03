Ловушка для канцлера: В Германии ждут скорой отставки Мерца
Глава немецкого правительства не выполнил свои обещания, заявил НСН Алекснадр Рар.
Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался заложником поддержки партнеров по правящей коалиции, поэтому уступает им и отказывается от своих слов. Такое поведение вызывает недовольство среди его собственной партии, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможную отставку Фридриха Мерца с поста канцлера, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Рар объяснил, чем недовольны однопартийцы главы правительства.
«Мерц находится в ловушке, так как его партия не получила достаточное количество голосов, чтобы править в одиночку. Образовалось правительство с социал-демократами, которые тянут страну в левую сторону. Они вынуждены спасать себя, набирать какие-то очки, поэтому тормозят реформы. Христианские демократы с растущим ужасом видят, что Мерц не может их провести, хотя обладает большей политической силой, чем партнеры. Только он виноват в этом, потому что хочет подольше находиться у власти. Ему удастся это, только если его и дальше будут поддерживать социал-демократы. Он пытается лавировать туда-сюда, но это только раздражало людей, потому что канцлер нарушил много твердых обещаний, которые он дал во время избирательной кампании. Вместо жесткого и железного курса получилось что-то смехотворное. Поэтому растет сильное недовольство в отношении его личности», — отметил он.
Смена канцлера может произойти после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях на востоке Германии. Рар объяснил, почему это важно.
«Если на выборах в трех землях выиграет ”Альтернатива для Германии”, то они точно получат место в Бундесрате, верхней палате парламента. Я думаю, что в Саксонии-Ангальт это и случится. Тогда они смогут блокировать или поддерживать политику Мерца. С ними придется сотрудничать, а канцлер везде клянется, что никогда и ни на какие компромиссы с этой партией он не пойдет. Но что будет дальше? Если АдГ станет влиятельной, то придется вести переговоры о возможной коалиции на федеральном уровне. Поэтому в ХДС уже думают, а кого можно выдвинуть на пост канцлера, кто смог бы пойти на сближение с “Альтернативой”. Другого сценария быть не может, разве что запретить партию целиком, но это конец для демократии во всей стране», — указал он.
Ранее Рар сказал в эфире НСН, что что Мерц готов объявить войну «простым русским».
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