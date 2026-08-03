Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался заложником поддержки партнеров по правящей коалиции, поэтому уступает им и отказывается от своих слов. Такое поведение вызывает недовольство среди его собственной партии, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможную отставку Фридриха Мерца с поста канцлера, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Рар объяснил, чем недовольны однопартийцы главы правительства.