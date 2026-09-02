Против только Трамп: Германия готова поставить Украине ракеты Taurus
Александр Рар заявил НСН, что американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Taurus поставляли Украине.
Германия готова поставить Украине ракеты Taurus, но США выступают против, оценивая возможные ответные удары России после такой эскалации, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Возложив ответственность за инцидент с дроном в Лейпциге на Россию, Германия решила закрыть генконсульство в Бонне 18 сентября: оно уже прекратило приём заявителей. Кроме того, будет закрыт Русский дом в Берлине. Для граждан России уже ужесточен въездной контроль. Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки предложил пригрозить России передачей ракет Taurus Украине в ответ на якобы гибридные угрозы ФРГ. Рар оценил последствия новой эскалации.
«Надо понимать, что в Германии люди убеждены, что Украина выигрывает, поэтому нужно ее поддерживать деньгами, техникой, чтобы конфликт быстрее закончился. Это заблуждение, но отсюда все эти посылы находят отражение в обществе. Поэтому теперь мы находимся в опасной фазе эскалации конфликта. Посмотрим, какая будет российская реакция. Я боюсь, что стороны уже не думают о последствиях, а думают, как сделать больно и отомстить. Что касается поставок ракет Taurus Украине, канцлер давно бы поставил эти ракеты, если бы не американцы. Американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Taurus поставляли Украине, Америка потом будет отвечать за ответные удары России по территории Европы, Трампу это сейчас не нужно», - отметил он.
В июле Бундестаг проголосовал против предложения усилить военную поддержку Украины и передать ей ракеты Taurus и Patriot. Документ о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву внесла на рассмотрение партия «Зелёные». Кроме поставок крылатых ракет Taurus в документе также говорилось о размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot для нужд украинской армии.
В итоге предложение «Зелёных» поддержали лишь 79 немецких парламентариев. Против выступили 510 депутатов, один воздержался.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Говядина или курица: Россия справилась с зависимостью от импорта мяса
- Глава Минтранса: Дефицита авиатоплива в России нет
- «Разбомбить их заводы!»: Депутата Госдумы возмутили дипломатические отношения с Германией
- Мирошник назвал мирные инициативы Зеленского имитацией и пиаром
- Не только в Китай: Сколько Россия зарабатывает на экспорте свинины
- Международная федерация конного спорта снимет ограничения с российских спортсменов
- ВС РФ освободили Святогорск в ДНР и харьковскую Казачью Лопань
- В России сравнялись цены на свинину и птицу
- Вышли в топ: Как Россия стала лидером в производстве мяса
- На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на трассе и опрокинулся в кювет