Песков анонсировал возможный визит Пашиняна в Москву в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Россию. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Он допустил, что визит армянского политика состоится в ближайшее время.

«Точных сроков пока нет», — рассказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что визит Пашиняна состоится в текущем году.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил армянского премьера в Москву, чтобы обсудить ряд конкретных вопросов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:АрменияНикол ПашинянДмитрий Песков

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