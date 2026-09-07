Песков анонсировал возможный визит Пашиняна в Москву в ближайшее время
7 сентября 202608:22
Юлия Савченко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Россию. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он допустил, что визит армянского политика состоится в ближайшее время.
«Точных сроков пока нет», — рассказал представитель Кремля.
Вместе с тем Песков отметил, что визит Пашиняна состоится в текущем году.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил армянского премьера в Москву, чтобы обсудить ряд конкретных вопросов, напоминает Ura.ru.
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