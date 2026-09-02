«Разбомбить их заводы!»: Депутата Госдумы возмутили дипломатические отношения с Германией
Алексей Журавлев заявил НСН, что, глядя на действия Германии в адрес России, возмутительно вообще иметь дипломатические связи с этой страной и уж тем более торговлю.
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прав: Россия должна разбомбить немецкие заводы по производству военной техники, которая потом поставляется на Украину для убийства россиян. Такое мнение в беседе с НСН выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Возложив ответственность за инцидент с дроном в Лейпциге на Россию, Германия решила закрыть генконсульство в Бонне 18 сентября. Сейчас оно уже прекратило приём заявителей. Кроме того, будет закрыт Русский дом в Берлине. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес Москвы связаны с тяжелым положением в Германии и назвал это поведение «грубой ошибкой». В МИД РФ же пообещали Германии «достойный ответ». Напомним, что 4 августа на территории аэропорта Лейпциг был найден БПЛА со взрывчаткой рядом с украинским военно-транспортным самолетом. Журавлев раскрыл, чем реально может ответить Россия.
«Для меня вообще удивительно, что у нас до сих пор существуют дипломатические отношения с Германией. Они своим вооружением, руками наемников на Украине убивают наших мирных граждан. Просто конкретно в городах: бьют в автобусы, в общежития, в школы, а мы с ними там что-то церемонимся. Я здесь согласен полностью с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что мы должны уничтожать их заводы по производству подобной техники. Если один дрон у них вызвал переполох, то я вас уверяю, что если бы мы захотели их ударить, то уж точно они бы нашли этот дрон с боевым вооружением, разорванный в их заводах и фабриках. Здесь мы просто обязаны агрессора в лице Германии принудить к здравому смыслу», — рассказал он.
Напомним, что ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после обвинений Германии из-за инцидента с дроном в Лейпциге заявил, что она заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для киевского режима и «по некоторым иным местам в Берлине».
Также Журавлев возмутился, что сейчас вообще все еще идет торговый оборот между Россией и Германией.
«Мы еще туда и газ поставляем, как известно, и другие удобрения. Они дроны поставляют Украине, которая убивает наших граждан, а мы с ними торговлю ведем. Я, конечно, понимаю, что деньги решают все, но надо с этим заканчивать», — подытожил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Германия обвинила Россию в ЧП с дронами с Лейпциге, так как хочет запугать население и не дать гражданам проголосовать за пророссийскую партию на предстоящих выборах.
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