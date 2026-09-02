«Германия закрывает Русский дом, это историческая эпоха в Германии, это разрушение культурных отношений. Для меня эта эскалация трагедия, так как это удары по обычным людям, не по политикам. Конфликт переходит на уровень гражданских обществ, простых граждан, рассорить народы – это катастрофа. Власти Германии исходят из того, что они правы, немецкая разведка якобы получила данные. Поэтому выбран еще не сокрушительный, но болезненный удар. В Германии понимают, что будет российская реакция, но они идут на это. Они считают, что России они должны отомстить. С моей точки зрения, доказательств не хватает, никакие имена злоумышленников не названы. Все в тумане, но Германия решила идти на эскалацию», - рассказал он.

Он уверен, что основная цель эскалации – повлиять на результаты внутренних выборов.

«Также это связано с выборами, например, в ландтаг Саксонии-Анхальт, сейчас будут запугивать граждан, чтобы они не голосовали за "Альтернативу для Германии" с пророссийской позицией. Люди верят тому, что говорят власти и СМИ», - заключил собеседник НСН.

Канцлер Германии демонизирует оппозицию и обвиняет в терактах Россию, чтобы не допустить прихода к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ), рассказал НСН глава ее фракции в парламенте Баварии Ульрих Зингер.

