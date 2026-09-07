Посол: Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с Россией

Норвегия разместила недалеко от границы с Россией артиллерийский дивизион из четырех САУ К9 производства Южной Кореи с дальностью стрельбы до 40 километров. Об этом рассказал посол России в Осло Николай Корчунов в беседе с «Известиями».

По словам дипломата, еще 24 такие установки передадут бригаде «Финмарк» до конца 2028 года.

«К 2030-му ВС Норвегии получат 16 пусковых установок южнокорейской РСЗО К239 Chunmoo и ракеты к ним дальностью до 500 км», - указал Корчунов.

Также посол отметил, что Норвегия намерена создать отдельный артиллерийский дивизион в северной губернии Тромс. В результате в зоне досягаемости окажутся Северный флот и российские стратегические объекты на Кольском полуострове.

Ранее Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов», находившееся на Шпицбергене, по иску украинской компании «Нафтогаз», напоминает 360.ru.

