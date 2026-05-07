Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева

На Западе давно допускают войну с Россией в 2029 году, однако Германия не готова к этому, сказал НСН Ульрих Зингер.

Новая статья первого зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева подтверждает, что Россия открыта для диалога, но будет готова и к войне, если Запад этого захочет, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Захотели мира? Почему Мерц допустил уступки территорий Украиной

Высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру», поставило задачу нанести РФ «стратегическое поражение» и проводят пропагандистскую обработку общественного мнения, вбрасывая тезисы о неизбежности войны с Россией к 2029 году, написал в статье для RT первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, милитаристская Германия не нужна ни Европе, ни России. Как также подчеркнул Медведев, Берлину нужно выбирать между войной с «позорными похоронами собственной государственности» и отрезвлением с перекройкой внешнеполитических ориентиров на основе диалога. При этом для России приемлемы оба сценария.

«В этом нет ничего нового. Мы уже довольно долго говорим о том, что будет война, притом именно в 2029 году. Как говорят в парламенте ФРГ: «Россия ведут против нас гибридную войну». Сейчас могут сказать, что все это – очередные угрозы из России. Хотя российская сторона предлагает диалог, найти ответы по украинскому вопросу. Я помню, что Путин еще несколько лет назад всегда говорил: «Наши западные партнеры». Россия снова и снова демонстрировала свои красные линии, но Запад все равно продолжает и продолжает… Нельзя дразнить русского медведя, иначе последуют такие ответы. Надеюсь на фоне этой публикации наш канцлер поймет, что Россия тоже будет готова к войне, если Запад хочет этого. Россия – ядерная держава, у нее есть возможность закончить любую войну. Конечно, это будет некрасивый финал, которого никто не хочет, но Запад пока не хочет этого понимать», - сказал он.

Посольство: Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину

По словам собеседника НСН, невозможно представить, что Германия когда-либо будет готова к войне с Россией.

«Путин выражает мнение спокойнее. Однако думаю, Медведев тоже хочет мира, просто говорит об этом по-другому, немного громче. Главное, чтобы Запад услышал, о чем говорит Россия. Медведев призывает договориться. Очень понятно показывает красную карточку и говорит: «Хватит!». Германия никогда не будет готова к войне с Россией, это невозможно представить. Наш народ не хочет войны, у нас мало танков. Все, что у нас было мы отправили на Украину», - подчеркнул Зингер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Германия, несмотря на дефицит финансирования в бюджете бундесвера, приступает к подготовке гражданской инфраструктуры на случай военного сценария. Крупнейший европейский порт Бременхафен на побережье Балтийского моря проходит масштабную модернизацию стоимостью 1,35 миллиарда евро за счет госбюджета, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий МедведевРоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры