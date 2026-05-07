Высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру», поставило задачу нанести РФ «стратегическое поражение» и проводят пропагандистскую обработку общественного мнения, вбрасывая тезисы о неизбежности войны с Россией к 2029 году, написал в статье для RT первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, милитаристская Германия не нужна ни Европе, ни России. Как также подчеркнул Медведев, Берлину нужно выбирать между войной с «позорными похоронами собственной государственности» и отрезвлением с перекройкой внешнеполитических ориентиров на основе диалога. При этом для России приемлемы оба сценария.

«В этом нет ничего нового. Мы уже довольно долго говорим о том, что будет война, притом именно в 2029 году. Как говорят в парламенте ФРГ: «Россия ведут против нас гибридную войну». Сейчас могут сказать, что все это – очередные угрозы из России. Хотя российская сторона предлагает диалог, найти ответы по украинскому вопросу. Я помню, что Путин еще несколько лет назад всегда говорил: «Наши западные партнеры». Россия снова и снова демонстрировала свои красные линии, но Запад все равно продолжает и продолжает… Нельзя дразнить русского медведя, иначе последуют такие ответы. Надеюсь на фоне этой публикации наш канцлер поймет, что Россия тоже будет готова к войне, если Запад хочет этого. Россия – ядерная держава, у нее есть возможность закончить любую войну. Конечно, это будет некрасивый финал, которого никто не хочет, но Запад пока не хочет этого понимать», - сказал он.