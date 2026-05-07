Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева
На Западе давно допускают войну с Россией в 2029 году, однако Германия не готова к этому, сказал НСН Ульрих Зингер.
Новая статья первого зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева подтверждает, что Россия открыта для диалога, но будет готова и к войне, если Запад этого захочет, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
Высшее политическое руководство ФРГ провозгласило Россию «основной угрозой безопасности и миру», поставило задачу нанести РФ «стратегическое поражение» и проводят пропагандистскую обработку общественного мнения, вбрасывая тезисы о неизбежности войны с Россией к 2029 году, написал в статье для RT первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, милитаристская Германия не нужна ни Европе, ни России. Как также подчеркнул Медведев, Берлину нужно выбирать между войной с «позорными похоронами собственной государственности» и отрезвлением с перекройкой внешнеполитических ориентиров на основе диалога. При этом для России приемлемы оба сценария.
«В этом нет ничего нового. Мы уже довольно долго говорим о том, что будет война, притом именно в 2029 году. Как говорят в парламенте ФРГ: «Россия ведут против нас гибридную войну». Сейчас могут сказать, что все это – очередные угрозы из России. Хотя российская сторона предлагает диалог, найти ответы по украинскому вопросу. Я помню, что Путин еще несколько лет назад всегда говорил: «Наши западные партнеры». Россия снова и снова демонстрировала свои красные линии, но Запад все равно продолжает и продолжает… Нельзя дразнить русского медведя, иначе последуют такие ответы. Надеюсь на фоне этой публикации наш канцлер поймет, что Россия тоже будет готова к войне, если Запад хочет этого. Россия – ядерная держава, у нее есть возможность закончить любую войну. Конечно, это будет некрасивый финал, которого никто не хочет, но Запад пока не хочет этого понимать», - сказал он.
По словам собеседника НСН, невозможно представить, что Германия когда-либо будет готова к войне с Россией.
«Путин выражает мнение спокойнее. Однако думаю, Медведев тоже хочет мира, просто говорит об этом по-другому, немного громче. Главное, чтобы Запад услышал, о чем говорит Россия. Медведев призывает договориться. Очень понятно показывает красную карточку и говорит: «Хватит!». Германия никогда не будет готова к войне с Россией, это невозможно представить. Наш народ не хочет войны, у нас мало танков. Все, что у нас было мы отправили на Украину», - подчеркнул Зингер.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Германия, несмотря на дефицит финансирования в бюджете бундесвера, приступает к подготовке гражданской инфраструктуры на случай военного сценария. Крупнейший европейский порт Бременхафен на побережье Балтийского моря проходит масштабную модернизацию стоимостью 1,35 миллиарда евро за счет госбюджета, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Свинцов посоветовал давать дополнительные баллы ЕГЭ школьникам из кибердружины
- В Калуге погиб чемпион РФ по функциональному многоборью Дмитрий Исаев
- Депутат Бессараб объяснила эпидемию одиночества в России
- Что будет во дворах, если многодетным семьям увеличат парковочные места
- Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье
- Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты
- Захарова: Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России
- Дразнить нельзя: Немецкий депутат призвал к диалогу с РФ после статьи Медведева
- На «Первый канал» подали в суд за шутку в КВН про Москву и русских
- Милонов выступил против запрета на экскурсии по крышам Петербурга