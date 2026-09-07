Попова рассказала, что в РФ зарегистрировали около 500 случаев завоза опасных инфекций
Примерно 500 случаев завоза опасных инфекций зафиксировали в России в 2026 году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В прошлом году за период восьми месяцев мы зарегистрировали около 300 завозных случаев самых разных инфекций. А в этом году за аналогичный период - уже почти 500», - рассказала руководитель ведомства в интервью РИА Новости.
Как отметила Попова, в их числе малярия, брюшной тиф, различные виды лихорадок. Ни один из завозных случаев не получил распространения в России, каждый раз специалисты выявляли пациента и принимали все меры, чтобы избежать внутренней передачи заболевания в стране.
Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство усилило контроль на границе и выстраивает «Санитарный щит» плотнее.
Ранее Анна Попова предупредила, что в Россию могут прийти штаммы гонконгского и свиного гриппа, пишет 360.ru.
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