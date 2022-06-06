«Зерновая операция»: Кто виноват в блокировке сельхозпродукции с Украины
США и Россия обвиняют друг друга в блокировке поставок зерна с Украины, тем временем беднейшим странам мира грозит голод.
США не станут снимать ограничительные меры против России ради возобновления экспорта украинского зерна на мировой рынок. Так, в Вашингтоне следят за переговорами, которые ООН и Турция ведут с Россией, но со скепсисом смотрят на возможные их результаты.
«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», - пишет издание Politico.
США и их союзники обвиняют Москву в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерна на мировой рынок. В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует якобы блокада российскими силами украинских портов. В США неоднократно утверждали, что действия России усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.
В свою очередь Россия не раз заявляла, что к блокаде поставок зерна привели именно «незаконные действия» Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для возобновления поставок западные страны должны «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее». Он также пояснял, что акватории в районе портов заминированы украинцами и проход судов по ним опасен.
«Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», — говорил Песков.
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Москва не препятствует этому. Он отмечал, что если Киев разминирует порты, суда с сельхозпродукцией смогут выходить оттуда без всяких проблем. При этом Путин пояснял, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, а самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно отменять санкции.
А в конце мая Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги отмечал, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Он подчеркнул, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».
Переговоры о возможностях вывоза украинского зерна идут также с Турцией. Агентство Anadolu 2 июня сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН выработали «дорожную карту» по осуществлению поставок. В ближайшее время они будут обсуждать маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном.
Однако представители продовольственной и сельскохозяйственной отраслей в России отмечают, что срыв поставок зерна может привести к мировому кризису. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что рост цен на пшеницу неизбежно приведет к голоду в бедных странах.
«Рост цен, который происходит на мировом рынке – сейчас пшеница стоит почти $450, а была $200 в течение многих лет – ударит по бедным слоям населения, платить такую цену надо бедным странам, где такое дорогое зерно купить не могут. Отсюда и угрозы голода, о которых говорит ООН. Он связан прежде всего с повышением затрат и цен», - говорил специалист.
Мировой продовольственный кризис, в том числе дефицит пшеничного зерна, набирает обороты. Всемирная продовольственная организация при ООН 5 июня сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.
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