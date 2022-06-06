«Зерновая операция»: Кто виноват в блокировке сельхозпродукции с Украины

«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», - пишет издание Politico.

США и их союзники обвиняют Москву в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерна на мировой рынок. В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует якобы блокада российскими силами украинских портов. В США неоднократно утверждали, что действия России усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном.

В свою очередь Россия не раз заявляла, что к блокаде поставок зерна привели именно «незаконные действия» Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для возобновления поставок западные страны должны «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее». Он также пояснял, что акватории в районе портов заминированы украинцами и проход судов по ним опасен.