Шольц и Макрон призвали Путина снять блокаду с Одессы, чтобы вывозить украинское зерно

«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – цитирует РИА Новости официальное сообщение Елисейского дворца.

Отмечается, что главы западных государств приняли к сведению слова Владимира Путина предоставить судам доступ в порт Украины для вывоза зерна, когда его территорию разминируют.

Ранее Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали Владимира Путина дать свободу вышедшим с «Азовстали» националистам.

