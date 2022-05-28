Шольц и Макрон призвали Путина снять блокаду с Одессы, чтобы вывозить украинское зерно

Глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять блокаду с Одессы, чтобы получить возможность вывозить зерно из Украины за рубеж и избежать продовольственного кризиса.

Путин с Макроном и Шольцем обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре

«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – цитирует РИА Новости официальное сообщение Елисейского дворца.

Отмечается, что главы западных государств приняли к сведению слова Владимира Путина предоставить судам доступ в порт Украины для вывоза зерна, когда его территорию разминируют.

Ранее Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали Владимира Путина дать свободу вышедшим с «Азовстали» националистам.

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ФОТО: Дюк Ришелье
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