Шольц и Макрон призвали Путина снять блокаду с Одессы, чтобы вывозить украинское зерно
Глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой снять блокаду с Одессы, чтобы получить возможность вывозить зерно из Украины за рубеж и избежать продовольственного кризиса.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – цитирует РИА Новости официальное сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что главы западных государств приняли к сведению слова Владимира Путина предоставить судам доступ в порт Украины для вывоза зерна, когда его территорию разминируют.
Ранее Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали Владимира Путина дать свободу вышедшим с «Азовстали» националистам.
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