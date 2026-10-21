Банки начнут отклонять переводы с устройств россиян с вредоносным ПО

По его словам, принятый 26 июня закон обяжет финансовые учреждения защищать свои приложения и проверять окружение устройства на наличие опасного ПО с согласия клиента. Если его выявят, операцию отклонят и предложат провести с безопасного гаджета или дойти до отделения.



Также Уваров рассказал, что закон ограничивает время нахождения человека в базе данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента. Впервые попавший в нее будет оставаться там год, повторно — три.



Ранее независимый экономист Виктор Мангазеев рассказал о фразах в назначении платежа, которые могут привести к блокировке карты.

