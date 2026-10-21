Банки начнут отклонять переводы с устройств россиян с вредоносным ПО

С 1 марта российские банки будут отказывать клиентам в переводе денег с мобильных, на которых выявили вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

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По его словам, принятый 26 июня закон обяжет финансовые учреждения защищать свои приложения и проверять окружение устройства на наличие опасного ПО с согласия клиента. Если его выявят, операцию отклонят и предложат провести с безопасного гаджета или дойти до отделения.

Также Уваров рассказал, что закон ограничивает время нахождения человека в базе данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента. Впервые попавший в нее будет оставаться там год, повторно — три.

Ранее независимый экономист Виктор Мангазеев рассказал о фразах в назначении платежа, которые могут привести к блокировке карты.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:ДеньгиБанки

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