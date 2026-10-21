Банки начнут отклонять переводы с устройств россиян с вредоносным ПО
С 1 марта российские банки будут отказывать клиентам в переводе денег с мобильных, на которых выявили вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.
По его словам, принятый 26 июня закон обяжет финансовые учреждения защищать свои приложения и проверять окружение устройства на наличие опасного ПО с согласия клиента. Если его выявят, операцию отклонят и предложат провести с безопасного гаджета или дойти до отделения.
Также Уваров рассказал, что закон ограничивает время нахождения человека в базе данных Банка России о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиента. Впервые попавший в нее будет оставаться там год, повторно — три.
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