СМИ: Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за критику Трампа

По словам источника издания, представители Трампа сказали Зеленскому, что его поведение привело того в ярость. В ходе дискуссии, когда сторона Штатов высказывала претензии по поводу тех или иных высказываний, глава киевского режима временами пытался возражать, но безуспешно.



Ранее президент США говорил, что Украину на мирных переговорах пора представлять кому-то другому.

