СМИ: Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за критику Трампа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер упрекнули Владимира Зеленского за резкие ответы на критические замечания американского лидера. Об этом сообщает The New York Times.
По словам источника издания, представители Трампа сказали Зеленскому, что его поведение привело того в ярость. В ходе дискуссии, когда сторона Штатов высказывала претензии по поводу тех или иных высказываний, глава киевского режима временами пытался возражать, но безуспешно.
Ранее президент США говорил, что Украину на мирных переговорах пора представлять кому-то другому.
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