В России опасаются столкновения с НАТО из-за «зерновой» черноморской коалиции

Создание морской коалиции с участием стран НАТО якобы для сопровождения кораблей с зерном из Одессы является очень опасным прецедентом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее газета The Times сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать такую морскую коалицию. При этом источники издания отмечают, что для этого понадобится согласие США, а также согласование с Россией вывоза зерна из этого порта.