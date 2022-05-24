В России опасаются столкновения с НАТО из-за «зерновой» черноморской коалиции
Прикрываясь зерном, страны Запада пытаются получить возможность доставлять по морю оружие на Украину, сказал в эфире НСН Константин Сивков.
Создание морской коалиции с участием стран НАТО якобы для сопровождения кораблей с зерном из Одессы является очень опасным прецедентом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
Ранее газета The Times сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать такую морскую коалицию. При этом источники издания отмечают, что для этого понадобится согласие США, а также согласование с Россией вывоза зерна из этого порта.
«Эта ситуация чревата столкновением России со странами НАТО, создается очень опасный прецедент. Они пытаются создать предпосылки, чтобы была возможность доставить туда оружие и боеприпасы, вот и вся игра», - сказал Сивков.
По его словам, у конвоев будущей коалиции есть шанс подорваться на минах, которые выпустили в Черное море украинские военные.
«Риски подорваться на мине есть, но они связаны не с Россией, а с деятельностью ВСУ», - указал капитан первого ранга в отставке.
Сивков также напомнил, что в настоящее время Турция блокирует для прохода военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, через которые лежит путь из Средиземного моря в Черное транзитом через Мраморное.
Идею о создании морской коалиции для разблокировки поставок зерна из Украины предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, в нее могли бы войти помимо Великобритании страны, для которых важна потеря зерна, например, Египет. План литовского министра также предполагает разминирование части Черного моря и договоренности с Турцией.
Ранее Турция выступила против вхождения в НАТО Швеции и Финляндии, требуя в обмен на это ряд уступок, в частности, признание в этих странах Рабочей партии Курдистана террористической организацией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Телеведущий Соловьёв снова жёстко раскритиковал губернатора Куйвашева
- Премьер Санчес заявил, что Испания готова заменить Европе газ из России
- Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт
- Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг
- В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина
- Генсек ООН: Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны «с ядерным оттенком»
- Сергей Шнуров высмеял возрождение «Москвича»
- В KFC начали вместо Pepsi продавать газировку «Черноголовка»
- Сборная России по футболу проведёт серию товарищеских матчей в сентябре
- Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru