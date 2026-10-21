Гастроэнтеролог Сластен развеяла главное заблуждение о шаурме
Гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Сластен рассказала NEWS.ru, что шаурма может стать вредной из-за избытка майонеза и использования переработанного мяса. По ее словам, регулярное употребление такого продукта негативно скажется на здоровье.
Специалист объяснила, что блюдо часто воспринимают как экстремально вредный продукт, насыщенный холестерином и жирами. Но если разобрать его по компонентам, оно оказывается более сбалансированным.
Для здорового человека стандартная порция не считается опасной. Основной риск возникает при регулярном употреблении жирных вариантов с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса.
Сластен подчеркнула, что куриная грудка содержит много белка и относительно мало насыщенных жиров по сравнению с красным мясом, а свежие овощи дают клетчатку, витамины и антиоксиданты.
По ее мнению, оценивать вредность пищи нужно не по отдельному продукту, а рациону в целом и индивидуальным особенностям организма. Шаурма как разовый прием пищи без большого объема соусов и с достаточным количеством клетчатки не нарушает сбалансированного питания и может быть безопасным удовольствием, успокоила специалист.
Ранее рестораторы назвали правила безопасного приготовления этого блюда.
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