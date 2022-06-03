Путин назвал самый простой способ вывоза зерна из Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что самый простой способ вывоза зерна из Украины через Белоруссию, однако для этого надо снять санкции с Минска. Об этом сообщает ТАСС.
Также Путин отметил, что РФ не мешает вывозу зерна с территории Украины и готова обеспечить безопасность его вывоза по морю.
Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.
На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.
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