Путин назвал самый простой способ вывоза зерна из Украины

Также Путин отметил, что РФ не мешает вывозу зерна с территории Украины и готова обеспечить безопасность его вывоза по морю.



Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

