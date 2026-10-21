Минобороны: силы ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день

Беспилотные летательные аппараты ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского, Ленинградского, Псковского и Тверского регионов, а также над акваторией Чёрного моря, уточнили в оборонном ведомстве.



Недавно сообщали, что ВСУ из-за ограничений Starshield потеряли десятки БПЛА на $1 млн. Часть из них направлялась к российским военным объектам, но видеопотоки внезапно стали нечеткими, беспилотники потеряли связь с операторами и упали.

