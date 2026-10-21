Минобороны: силы ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день
Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского, Ленинградского, Псковского и Тверского регионов, а также над акваторией Чёрного моря, уточнили в оборонном ведомстве.
Недавно сообщали, что ВСУ из-за ограничений Starshield потеряли десятки БПЛА на $1 млн. Часть из них направлялась к российским военным объектам, но видеопотоки внезапно стали нечеткими, беспилотники потеряли связь с операторами и упали.
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