Спекулянты «в законе»: Крок назвал беспределом билеты по 120 тысяч на «Оперу нищих»
У Евгения Писарева получился хороший спектакль, при этом спекулянты творят «безобразные вещи», пользуясь законодательным вакуумом, сказал в эфире НСН Кирилл Крок.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН обвинил спекулянтов в том, что простые зрители не могут купить билеты на спектакль Театра Пушкина «Опера нищих».
Билеты на спектакль Евгения Писарева «Опера нищих», главную роль в кортом сыграл Максим Матвеев, проданы до конца 2026 года. СМИ называют эту постановку главным театральным хитом Москвы и сравнивают с «Гамлетом» МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. По данным «Известий», цены на билеты на этот спектакль у перекупщиков достигают от 60 до 120 тысяч рублей за места в партере. Крок назвал это «беспределом» и указал на законодательный вакуум.
«У нас нет никакого "закрытого" театрального искусства, есть обнаглевшие спекулянты-перекупщики "в законе" и есть вакуум на эту тему. Когда государство не предпринимает никаких законодательных мер, чтобы этот беспредел остановить, мы наблюдаем вот такие безобразные вещи, от которых страдают наши люди. Перекупщики сегодня покупают билет на "Оперу нищих", а потом перепродают его за три–четыре цены. Вот так образуются цены в 120 тысяч рублей. Получается абсолютно нерисковый теневой бизнес. Если даже ты купил четыре билета, а продал три, ты все равно с сумасшедшим наваром. Я слышал, что самый дорогой билет в Театр Пушкина стоит 15–20 тысяч рублей, а ты продаешь его за 60–80 тысяч, вот и посчитайте, теневой навар рынка», - указал директор Вахтанговского театра.
По его мнению, на популярность спектакля «Опера нищих» сыграло и его качество, и ажиотаж, раздутый спекулянтами. При этом Крок отверг сравнения с «Гамлетом».
«Я не знаю, кто там что сравнивает, но в театре главное — хороший спектакль. Насколько я слышал от коллег, у Жени Писарева получился действительно хороший спектакль. Я думаю, что тут совокупность причин: сама опера Брехта, какое-нибудь видео где-то завирусилось, разлетелось и возник повышенный спрос на эти билеты. А дальше подключились спекулянты, которые выкупают все билеты. Билетов нет - создается искусственный ажиотаж, дефицит», - заключил собеседник НСН.
Актриса Александра Урсуляк, сыгравшая в спектакле «Опера нищих» Дженни-Ягодĸу ранее рассказала «Культурному гиду НСН» о взаимоотношениях ее героини с персонажем Максима Матвеева, Мэĸĸи-Ножом.
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