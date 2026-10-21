Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН обвинил спекулянтов в том, что простые зрители не могут купить билеты на спектакль Театра Пушкина «Опера нищих».

Билеты на спектакль Евгения Писарева «Опера нищих», главную роль в кортом сыграл Максим Матвеев, проданы до конца 2026 года. СМИ называют эту постановку главным театральным хитом Москвы и сравнивают с «Гамлетом» МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. По данным «Известий», цены на билеты на этот спектакль у перекупщиков достигают от 60 до 120 тысяч рублей за места в партере. Крок назвал это «беспределом» и указал на законодательный вакуум.