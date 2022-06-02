Небензя: РФ готова обеспечить безопасный проход украинских судов с зерном

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова обеспечить безопасный проход украинских судов с зерном. Об этом сообщает ТАСС.

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Военная спецоперация России на Украине и санкции против Москвы привели к нарушению поставок зерна, что увеличивает риск развития продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала текущего года пшеница и кукуруза значительно подорожали.

На недавнем заседании Совета безопасности ООН было заявлено, что запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация оценивается хуже, чем в кризисных 2007-2008 годах.

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ТЕГИ:УкраинаВасилий Небензя
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