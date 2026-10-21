Батраков забил и помог «Галатасараю» обыграть «Лилль» в Лиге чемпионов

Турецкий клуб вырвался в лидеры уже на 2-й минуте благодаря мячу Юнуса Акгюна. На 7-й Сориба Диаун сравнял, а на 39-й оформил дубль и вывел уже хозяев вперед. Однако на 44-й Роланд Шаллаи промчался по правому флангу и отправил снаряд на российского полузащитника. Тот головой переправил точно в цель — 2:2.



На старте второго тайма Набиль Бенталеб забил в свои ворота, «Галатасарай» вновь повел. Далее, на 61-й, Батраков развил контратаку стамбульской команды, которую удачно завершил Виктор Осимхен.



Сейчас у турецкого коллектива три очка. Он занимает 24-е место в таблице. До этого воспитанник московского «Локомотива» поразил ворота «Барселоны» в ЛЧ, но каталонцы забрали ту встречу — 1:4.



Всего у Алексея Батракова уже девять матчей за «львов» с двумя голами и таким же числом результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в €28 млн.

