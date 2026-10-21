Батраков забил и помог «Галатасараю» обыграть «Лилль» в Лиге чемпионов

Стамбульский «Галатасарай» одолел французский «Лилль» в матче третьего тура Лиги чемпионов со счетом 4:2. В победе поучаствовал Алексей Батраков. Он отличился уже во второй встрече ЛЧ подряд.

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Турецкий клуб вырвался в лидеры уже на 2-й минуте благодаря мячу Юнуса Акгюна. На 7-й Сориба Диаун сравнял, а на 39-й оформил дубль и вывел уже хозяев вперед. Однако на 44-й Роланд Шаллаи промчался по правому флангу и отправил снаряд на российского полузащитника. Тот головой переправил точно в цель — 2:2.

На старте второго тайма Набиль Бенталеб забил в свои ворота, «Галатасарай» вновь повел. Далее, на 61-й, Батраков развил контратаку стамбульской команды, которую удачно завершил Виктор Осимхен.

Сейчас у турецкого коллектива три очка. Он занимает 24-е место в таблице. До этого воспитанник московского «Локомотива» поразил ворота «Барселоны» в ЛЧ, но каталонцы забрали ту встречу — 1:4.

Всего у Алексея Батракова уже девять матчей за «львов» с двумя голами и таким же числом результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает атакующего полузащитника в €28 млн.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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