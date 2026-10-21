Адвокат оценил потери дочери основателя «Б.Ю. Александров» в 150 млн рублей

Дочь основателя бренда «Б.Ю. Александров» могла потерять 150 млн рублей из-за отсутствия доступа к наследству. Такую оценку РЕН ТВ привел адвокат вдовы предпринимателя Дмитрий Ильчаков со ссылкой на сведения ЕГРЮЛ и ФНС.

Сырки «Б.Ю. Александров» с 26 июня будут продаваться под другим брендом

По его словам, действия руководства «Ростагрокомплекса» нарушают права обоих наследников — сына Константина и дочери Екатерины. Предприятие блокирует их полномочия, чтобы сохранить единоличный контроль над выпуском продукции и получать всю прибыль. При этом организация не выплачивает им вознаграждение за использование брендов.

Ильчаков привел данные ФНС: чистая прибыль ООО «ТД ТРЕЙД-ЮГ», ООО «Ростагроторг» и ООО «Ростагропродукт» за 2025-й составила 754 млн рублей. Совладелец этих предприятий — внебрачная дочь предпринимателя Наталья Кокота. Она же использует спорные товарные знаки.

С учетом ее доли в компаниях годовой заработок составил около 150 млн рублей. Эту сумму, по оценке адвоката, потеряла дочь основателя бренда.

После смерти Александрова от коронавируса в ноябре 2020-го в компании возник корпоративно-наследственный спор, который не могут решить до сих пор. Бизнесмен составил завещание незадолго до смерти, но документ заверили врачи госпиталя, а не нотариусы.

Права на пять товарных знаков он передал дочери. Она потребовала от «Ростагрокомплекса» 1,49 млрд рублей компенсации, а производитель провел ребрендинг. При этом Наталья Кокота пыталась признать Екатерину недостойным наследником.

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ФОТО: РИА Новости
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