Юрист рассказал, можно ли вернуть деньги за опасную поездку на такси

По словам юриста, проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречку, резкие перестроения и другие грубые нарушения ПДД могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуги. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать соразмерного уменьшения цены.



При этом сам факт проезда на красный свет еще не дает стопроцентную гарантию возврата всей стоимости поездки. Важно учитывать обстоятельства и степень созданной опасности. Доказательствами могут служить видео из салона, запись с регистратора, данные о привлечении водителя к ответственности, показания свидетелей и обращение в службу сразу после заказа.



В претензии нужно указать дату, маршрут, авто, нарушения и денежное требование. Вернуть средства или снизить цену перевозчик должен в течение 10 дней. При отказе спор можно перенести в суд.

