Юрист рассказал, можно ли вернуть деньги за опасную поездку на такси
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников рассказал NEWS.ru, что пассажир имеет право вернуть деньги за поездку на такси, если она оказалась опасной. При подтвержденном нарушении правил перевозки можно потребовать и компенсацию морального вреда.
По словам юриста, проезд на запрещающий сигнал, выезд на встречку, резкие перестроения и другие грубые нарушения ПДД могут свидетельствовать о ненадлежащем оказании услуги. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать соразмерного уменьшения цены.
При этом сам факт проезда на красный свет еще не дает стопроцентную гарантию возврата всей стоимости поездки. Важно учитывать обстоятельства и степень созданной опасности. Доказательствами могут служить видео из салона, запись с регистратора, данные о привлечении водителя к ответственности, показания свидетелей и обращение в службу сразу после заказа.
В претензии нужно указать дату, маршрут, авто, нарушения и денежное требование. Вернуть средства или снизить цену перевозчик должен в течение 10 дней. При отказе спор можно перенести в суд.
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