Премьер Бельгии Де Вевер: Еврокомиссия больше не предложит конфисковать активы РФ

Политик поделился своими мыслями в парламенте на заседании Федерального консультативного комитета по европейским делам. Однако он исключает попытки других государств-членов ЕС возобновить дискуссию по этому вопросу.



При этом Де Вевер раскритиковал нидерландского коллегу Роба Джеттена. Тот в радиоэфире высказался в пользу того, чтобы «забрать деньги». По словам бельгийского премьера, недавно пришедшие к власти европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах, а теперь выдвигают доводы, которые ему удалось пресечь еще на раннем этапе.



Тогда представитель Брюсселя решительно выступил против использования замороженных активов Москвы почти на €185 млрд евро, которые хранятся в Euroclear, для поддержки Киева.



Недавно рассказывали, что США предлагали ЕС разморозить часть из них для возобновления переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины.

