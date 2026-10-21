Премьер Бельгии Де Вевер: Еврокомиссия больше не предложит конфисковать активы РФ
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Еврокомиссия не станет вновь поднимать вопрос об использовании замороженных российских активов из депозитария Euroclear для финансирования Украины. Об этом сообщает The Brussels Times.
Политик поделился своими мыслями в парламенте на заседании Федерального консультативного комитета по европейским делам. Однако он исключает попытки других государств-членов ЕС возобновить дискуссию по этому вопросу.
При этом Де Вевер раскритиковал нидерландского коллегу Роба Джеттена. Тот в радиоэфире высказался в пользу того, чтобы «забрать деньги». По словам бельгийского премьера, недавно пришедшие к власти европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах, а теперь выдвигают доводы, которые ему удалось пресечь еще на раннем этапе.
Тогда представитель Брюсселя решительно выступил против использования замороженных активов Москвы почти на €185 млрд евро, которые хранятся в Euroclear, для поддержки Киева.
Недавно рассказывали, что США предлагали ЕС разморозить часть из них для возобновления переговоров об урегулировании конфликта вокруг Украины.
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