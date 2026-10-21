Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах
Во Франции переполнились все изоляторы в нескольких крупных городах после масштабных протестов. По данным главы Минюста Жеральда Дарманена, речь идет о местах, где люди находятся под надзором полиции в ожидании суда. Об этом пишет РИА Новости.
Министр юстиции республики уточнил, что трудности зафиксировали в Париже, Лилле, Марселе, Бордо и Тулузе.
Дарманен добавил, что суды рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.
Сами протесты стартовали в середине сентября. Сначала на улицы вышли старшеклассники и студенты, требовавшие улучшить состояние учебных заведений. Позже к ним присоединились другие недовольные.
Недавно политолог Дудчак предупредил о подготовке небывалых погромов в Париже.
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