Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

Во Франции переполнились все изоляторы в нескольких крупных городах после масштабных протестов. По данным главы Минюста Жеральда Дарманена, речь идет о местах, где люди находятся под надзором полиции в ожидании суда. Об этом пишет РИА Новости.

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Министр юстиции республики уточнил, что трудности зафиксировали в Париже, Лилле, Марселе, Бордо и Тулузе.

Дарманен добавил, что суды рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

Сами протесты стартовали в середине сентября. Сначала на улицы вышли старшеклассники и студенты, требовавшие улучшить состояние учебных заведений. Позже к ним присоединились другие недовольные.

Недавно политолог Дудчак предупредил о подготовке небывалых погромов в Париже.

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ФОТО: ТАСС / Abaca Press / Sipa USA
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