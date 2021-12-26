ВТОржение в Россию. Эксперты ответили по европейскому счету
Экономисты, политики и бизнесмены отреагировали на намерение ВТО выставить России счет в €290 млрд за политику импортозамещения.
Евросоюз считает, что Россия должна выплатить ЕС €290 млрд в счет компенсации за политику импортозамещения европейских товаров. Соответствующая жалоба направлена во Всемирную торговую организацию. Обращение опубликовано на сайте ВТО, сообщают «Известия».
Речь идет, в первую очередь, о «дискриминационной оценке заявок на госзакупки», требованиях получения предварительных разрешений и национальных квотах при государственных закупках.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями - это общемировая практика.
«У нас высокая доля госсектора и в экономике, и соответственно, в экспортной продукции, а Штаты ставят знак равенства между государственным участием и нарушением правил ВТО, то есть вмешательством государства в якобы свободную игру рыночных сил. Хотя фактов реальных нарушений типа завышения цен, субсидирования каких-то товаров замечено не было. На самом деле, государство в рыночной экономике выполняет не только свою социальную функцию, но и является равноправным участником рыночных отношений, как и негосударственные предприятия», - подчеркнул он.
Попытки обвинить Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО) говорят о том, что государство проводит эффективную политику по развитию национальной экономики, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Механизмы ВТО не работают. Китай, который придерживается правил ВТО, неоднократно подавал в суд на США за дискриминацию китайских товаров на американских рынках. Попытки обвинить Россию в нарушении принципа ВТО говорят только о том, что мы проводим эффективную политику по развитию национальной экономики. К сожалению, судьи живут в определенных средах и понимают, что США используют беззастенчиво все методы, в том числе и давление на конкретных судей. Я думаю, что наша проактивная позиция и боевая готовность наших вооруженных сил не позволит США, как в прошлые годы, пользоваться какими-то преимуществами. Мне кажется, что время неуклюжей гегемонии, лишенной аргументации, завершается, и это последние конвульсии, свидетелями которых мы являемся», - отметил Гутенев.
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин в эфире НСН предложил улучшить программы импортозамещения в России, чтобы сократить долю импорта на российских прилавках, которая составляет 75%. По его мнению, «с продуктами питания ситуация обстоит гораздо лучше. Значит, получится и с остальным».
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