Акционер «Ведомостей» Еремин: Хочется верить в лучшее!
Акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
Более чем 60% российских туроператоров грозит банкротство из-за невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами. Большинство популярных направлений – Европа, Китай и страны Юго-Восточной Азии по-прежнему фактически закрыты. Отрасль просит предоставить отсрочку с возвратом денег за сорванные еще в прошлом году поездки.
Иван Ерёмин: «К сожалению, именно по туристическому сектору пандемия ударила сильнее всего, и до сих пор невозможно с уверенностью сказать, оправится ли он после такого кризиса. Вирус рано или поздно закончится, а вдохнуть жизнь в создававшуюся десятилетиями и в один момент обескровленную инфраструктуру будет непросто. Какие-то решения в этой сфере точно надо искать», - отметил он.
Доля импорта на российских прилавках составляет до 75%
Эта цифра почти не изменилась за последние 5 лет. Речь – о непродовольственных товарах. Такие данные приводят специалисты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.
Иван Ерёмин: «И это – несмотря на разрыв товарных цепочек в период пандемии и кризиса. Вероятно, России стоит серьезно подумать, как улучшить программы импортозамещения. Надо сказать, что с продуктами питания ситуация обстоит гораздо лучше. Значит, получится и с остальным. По крайней мере, хочется в это верить», - выразил надежду собеседник НСН.
Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно
Как полагают законодатели, такая возможность повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений и позволит работникам подписывать документы электронной подписью без посещения кадровой службы.
Иван Ерёмин: «Решение напрашивалось давно. Дистанционная работа в период пандемии стала распространена почти повсеместно. И хорошо, что законодательство, которое до сих пор отставало от реальной жизни, будет коррелировать с практикой. Будет здорово, если в перспективе такие решения будут приниматься не вынужденно, а что называется «на опережение» - чтобы сделать бюрократические процедуры удобными и максимально простыми», - добавил Иван Ерёмин.
Россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом.
Со следующего года россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом. Потратив на занятия до 120 тысяч рублей в год, можно будет сэкономить на налогах чуть больше пятнадцати тысяч.
Иван Ерёмин: «Что ж, приятно знать, что занятия спортом на правительственном уровне признаются такими же значимыми, как лечение или образование. Надеюсь, что многих это сподвигнет начать занятия. Правда, о самом механизме налоговых вычетов у нас знают далеко не все – и о нем, конечно надо больше рассказывать», - сказал он.
В этом году «Ведомостям» исполняется 22 года
На специальном праздничном сайте 22-точка-ведомости-точка-ру мы рассказываем, как развивалась наша газета, знакомим всех желающих нашими актуальными проектами и лучшими авторами. Есть там и поздравительный раздел.
Иван Ерёмин: «Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поздравил. Мы рады, что вам с нами интересно и сделаем все, чтобы так было и дальше!» - пообещал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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