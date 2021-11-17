Акционер «Ведомостей» Еремин: Хочется верить в лучшее!

Иван Ерёмин: «К сожалению, именно по туристическому сектору пандемия ударила сильнее всего, и до сих пор невозможно с уверенностью сказать, оправится ли он после такого кризиса. Вирус рано или поздно закончится, а вдохнуть жизнь в создававшуюся десятилетиями и в один момент обескровленную инфраструктуру будет непросто. Какие-то решения в этой сфере точно надо искать», - отметил он.

